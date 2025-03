Banco de Portugal revê crescimento de 2025 em alta para 2,3%

O Banco de Portugal está mais otimista sobre a evolução da economia nacional. O Boletim Económico de março revê em ligeira alta o crescimento para este ano, que sobe uma décima face às estimativas de dezembro. O supervisor aponta agora para 2,3% em 2025, o que ainda fica abaixo dos 2,5% apontados pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Já para 2026 e 2027 são esperados abrandamentos, para 2,1% e 1,7%, respetivamente. Ainda assim, “este ritmo continuará a superar a média da área do euro, beneficiando em 2025-26 do alívio das condições financeiras, da aceleração da procura externa e de uma execução de fundos europeus mais concentrada no próximo ano”, explica o BdP.

O crescimento mais baixo de 2027 é justificado com o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Forte incerteza, dentro e fora do país

O consumo e o investimento poderão beneficiar de um aumento da confiança, mas “a sua concretização exige uma redução da incerteza interna e externa”, que neste momento é elevada.

“Para além dos fatores de risco já existentes - relacionados com a invasão militar da Ucrânia pela Rússia e os conflitos no Médio Oriente - surgiram novos fatores, com destaque para as alterações na orientação de política geoestratégica e comercial nos EUA“, explica.

O BdP avisa ainda que “a materialização destes riscos pode conduzir a subidas de preços das matérias-primas, disrupções nas cadeias de abastecimento, menor crescimento do comércio mundial e variações cambiais marcadas, com impacto desestabilizador sobre a atividade“.

As novas projeções para a inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, indicam que deverá reduzir-se para 2,3% em 2025 e situar-se em 2% em 2026 e 2027.

Famílias com menos dinheiro no início do ano

O consumo das famílias teve um papel importante no crescimento da economia em 2024 e isso deve-se, em parte, à “a aceleração significativa do rendimento disponível no quarto trimestre”. Para isso contribuíram medidas como as alterações ao IRS com efeitos retroativos, ou o pagamento do suplemento extraordinário de pensão em outubro.

No conjunto, estas medidas terão representado um aumento de cerca de dois mil milhões de euros no rendimento das famílias, quase 4% do rendimento trimestral.

No entanto, nos primeiros três meses de 2025, o rendimento disponível nominal deverá reduzir-se 1,2%. Na prática, as famílias perdem parte do que tinham ganho no trimestre anterior, o que deverá ter efeitos no consumo privado.