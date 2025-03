Economias da zona euro com "resiliência significativa", apesar dos riscos e incertezas

Apesar do ambiente desafiador dos últimos anos, e dos riscos e incertezas geopolíticas que se agravaram, as economias europeias demonstraram uma resiliência significativa.



Ainda assim, numa reunião realizada esta quinta-feira, entre os países do euro e presidentes do Banco Central Europeu e do Eurogrupo, os chefes de Estado e de governo deixaram a garantia de que se mantêm unidos para reforçar a resistência e a competitividade económica.

Na declaração desta cimeira – a que a Renascença teve acesso – é sublinhado que permanece a estabilidade económica, com a inflação em queda a favorecer a recuperação do rendimento disponível das famílias e a melhoria das condições de financiamento.