Uma pesquisa no ChatGPT3 consome 10 vezes mais energia do que no Google

O consumo de energia de uma consulta no ChatGPT3 é cerca de dez vezes superior ao de uma pesquisa no Google, segundo economistas do Banco Central Europeu (BCE).

"O aumento acentuado da procura de eletricidade relacionado com a inteligência artificial (IA) pode levar a pressões sobre os preços nos mercados nacionais de eletricidade", consideram os economistas do BCE.

No seu último boletim económico, publicado hoje, os economistas analisaram o aumento da procura de energia resultante da IA e o seu impacto nos preços das matérias-primas e concluíram que países como a Irlanda, que é um importante interveniente no setor dos centros de dados, poderão ter dificuldade em satisfazer a crescente procura local relacionada com a IA.

Contudo, acrescentam os economistas do BCE, "o impacto potencial total nos mercados nacionais de eletricidade é mais difícil de estimar".

Este impacto dependerá da concentração de centros de dados orientados para a IA em cada país, das características específicas dos respetivos mercados e dos requisitos regulamentares para que os centros de dados contribuam para o fornecimento de eletricidade.

O consumo de energia das sete maiores empresas tecnológicas dos Estados Unidos, incluindo a Alphabet e a Microsoft, e das empresas de centros de dados cresceu muito mais rapidamente do que o das empresas do S&P 500, provavelmente devido à utilização crescente da inteligência artificial, acredita o BCE.

O consumo médio de energia das empresas do S&P 500 manteve-se estável, enquanto o das sete principais empresas tecnológicas e das empresas de centros de dados aumentou significativamente.

A procura de energia relacionada com a IA irá aumentar ainda mais. A Agência Internacional da Energia (AIE) prevê que os centros de dados poderão consumir mais 80% de energia em 2026 do que em 2022.

Prevê-se que a procura de energia relacionada com a IA seja satisfeita pelo gás natural ou pelas energias renováveis, sendo que os preços do gás natural poderão aumentar cerca de 9% na Ásia e na Europa e 7% nos EUA, de acordo com o BCE.

Os centros de dados orientados para a inteligência artificial seriam responsáveis por cerca de dois pontos percentuais do aumento, tanto no mercado asiático e europeu como no norte-americano

Se a procura adicional de energia for satisfeita por energias renováveis, a procura de minerais críticos, como o lítio e o níquel, aumentará, mas o BCE considera que "é improvável que os seus preços sejam significativamente afetados por esta situação".

Espera-se que o crescimento da procura destes minerais devido à inteligência artificial seja moderado em relação à dimensão global do mercado e, por conseguinte, as pressões no sentido da subida dos preços serão limitadas".