Atividade económica da zona euro sobe em março pelo 3.º mês consecutivo

A atividade económica do setor privado na zona euro subiu em março pelo terceiro mês consecutivo, com uma ligeira aceleração do crescimento graças à recuperação da indústria transformadora, segundo o índice PMI 'flash' publicado esta segunda-feira pela S&P Global.

O índice PMI (Purchasing Managers' Index) 'flash', calculado com base em inquéritos às empresas, situa-se em 50,4 pontos, contra 50,2 pontos em fevereiro, um nível que ainda está próximo da estagnação, mas que, no entanto, se encontra num máximo de sete meses.

Um valor superior a 50 indica um crescimento da atividade, enquanto um valor inferior reflete uma contração.

Só no setor da indústria transformadora, o PMI voltou a crescer pela primeira vez desde março de 2023. O indicador do setor subiu para 50,7 pontos nos 20 países que partilham a moeda única, contra 48,9 pontos em fevereiro.

"A vontade da Europa de investir maciçamente em defesa e nas infraestruturas dá-nos esperança de uma recuperação mais sustentada nos próximos meses", comentou Cyrus de la Rubia, economista do Hamburg Commercial Bank (HCOB), parceiro da S&P Global, destacando o "orçamento excecional e histórico" que acaba de ser aprovado na Alemanha.

O desempenho da principal economia europeia contrasta fortemente com o da França. Em março, a Alemanha registou um índice PMI de 50,9 pontos, ainda na zona de crescimento e no valor mais elevado dos últimos dez meses, enquanto a atividade do setor privado francês se manteve em baixa, com um PMI de 47 pontos.

"Em termos de produção industrial e de atividade de serviços, o desempenho da Alemanha em março ultrapassou o do seu principal parceiro comercial europeu. No entanto, se tivermos em conta o desempenho destes dois países nos últimos dois anos, a indústria francesa apenas registou uma contração de cerca de 1% desde o início de 2023, enquanto a indústria alemã diminuiu cerca de 8%", salienta o Rubia.

"A Alemanha tem, por conseguinte, um grande potencial de recuperação nos próximos meses", afirma este especialista.