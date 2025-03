BYD vendeu mais que a Tesla em 2024. Crescimento foi de 23%

O fabricante chinês de veículos elétricos BYD ultrapassou a rival norte-americana Tesla em 2024, com vendas recorde na ordem dos 99,29 mil milhões de euros, uma subida de 29% face a 2023. A empresa, que se estabeleceu nos últimos anos como líder do mercado chinês de veículos elétricos, registou vendas de 107,2 mil milhões de dólares (99,29 mil milhões de euros) no ano passado, ultrapassando os 97,7 mil milhões de dólares (90,49 mil milhões de euros) anunciados pela Tesla no mesmo período. A BYD (Build Your Dreams), sediada em Shenzhen (sul da China), também esteve presente nos mercados internacionais, nomeadamente na Europa, onde lançou grandes campanhas de comunicação, patrocinando em particular o Euro 2024 de futebol, e onde está a abrir cada vez mais concessionários.

Enquanto a marca norte-americana sofre as consequências do envolvimento de Elon Musk com a administração Trump nas últimas semanas, o gigante chinês registou um lucro líquido de 5,55 mil milhões de dólares (5,14 mil milhões de euros), mais 34% do que em 2023, de acordo com documentos publicados pela Bolsa de Valores de Shenzhen esta madrugada. Estes dados surgem após a BYD ter revelado uma nova tecnologia de bateria, que afirma permitir um carregamento ultrarrápido e que fez disparar o preço das suas ações em Hong Kong. A empresa apresentou um novo sistema de carregamento denominado "Super e-Platform", que permite que os automóveis recuperem até 470 quilómetros de autonomia depois de estarem ligados à corrente durante apenas cinco minutos. Estes carregadores oferecem até 1.000 kW de potência de pico, em comparação com apenas 500 kW dos 'superchargers' da Tesla. O objetivo desta nova tecnologia é "aliviar fundamentalmente a ansiedade dos utilizadores em relação ao carregamento", afirmou o fundador da empresa, Wang Chuanfu, no lançamento da nova bateria. "O nosso objetivo é garantir que o tempo de carregamento dos veículos elétricos seja tão curto como o dos veículos de combustão interna", acrescentou. A empresa, com sede em Shenzhen, revelou planos para construir mais de 4.000 estações de carregamento ultrarrápido na China.