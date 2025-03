Marcelo promulga diploma que altera quadro jurídico da concessão da ANA

O presidente da República promulgou esta segunda-feira o diploma que prevê alterações ao decreto-lei que estabelece o quadro jurídico da concessão dos aeroportos nacionais à ANA.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em causa está o "diploma que altera o Decreto-Lei n.º 254/2012, de 28 de novembro, que estabelece o quadro jurídico geral da concessão de serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal atribuída à ANA - Aeroportos de Portugal", lê-se na nota publicada no "site" da Presidência da República, não sendo conhecidos mais detalhes.

O contrato de concessão foi assinado em 2012 por um prazo de 50 anos, mas com a construção do novo aeroporto de Lisboa, em Alcochete, a ANA propõe alargar o prazo por mais 30 anos para permitir a amortização do investimento estimado em 8,5 mil milhões de euros.