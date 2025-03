"Melhor ano turístico de sempre" em Portugal alavancou economia

O Turismo deu um forte contributo para os resultados da economia. De acordo com o inquérito apresentado esta quarta-feira, a hotelaria nacional teve uma taxa de ocupação global de 65% e Portugal ocupa um lugar de destaque entre os destinos preferidos.



Os números traduzem um crescimento global no setor e uma boa contribuição para a economia, disse Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), na apresentação do relatório.

Bernardo Trindade destaca o crescimento do turismo em todas as regiões do país.

“Globalmente atingimos, pela primeira vez, mais 27 mil milhões de euros de receitas turísticas, o que traduz um saldo entre exportações e importações de serviços de 20 mil milhões de euros. É um contributo muito significativo para a economia ter apresentado crescimento”, assinala.

O relatório indica ainda que as reservas feitas nas plataformas digitais regista um aumento, com 95% a serem efetuadas no canal de reserva Booking, seguido do site da própria unidade hoteleira, com 91%.

No Natal e Ano Novo continuam com bons indicadores, com a Madeira a ser o destino mais pretendido no réveillon, atingindo uma taxa de ocupação no ano passado de 81%.