"O objetivo é voltar a funcionar". Empresário francês anuncia relançamento da Tupperware

Meston anunciou, ainda, a apresentação de um “plano de salvaguarda” no Tribunal de Comércio de Nanterre: “dessa forma, assim esperamos, poderemos sair do processo de recuperação judicial até junho ”.

Além disso, está em curso uma renegociação com a empresa-mãe para recuperar a exploração e a distribuição dos produtos Tupperware em França, Itália, Espanha, Bélgica e Polónia.

Em Portugal, a empresa detentora da licença de produção das caixas de plástico para alimentos declinou a operação na fábrica de Montalvo, no concelho de Constância, o que levou cerca de 200 trabalhadores para o desemprego.

Contactado pela Renascença, a fim de perceber se haverá uma retoma da atividade na unidade portuguesa, o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, diz desconhecer oficialmente as intenções Cédric Meston, mas assegura que está em contacto com o Ministério da Economia e com a AICEP para perceber qual será o futuro da Tupperware em Portugal.

Após vários anos de dificuldades financeiras, a emblemática multinacional norte-americana declarou falência em setembro de 2024.