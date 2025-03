Nova presidente da ACEGE aconselha empresários a “serenar” perante (mais) uma crise política

Patrícia Liz considera que os empresários cristãos “têm de ser o sinal de esperança e de valores, de valores de justiça, de valores éticos, de honestidade e demonstrar também, com testemunhos muito concretos, o resultado que isso dá e que as empresas prosperam”.

Numa curta entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, à margem do Congresso da ACEGE, que terminou este domingo no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, a CEO da Savills pede aos empresários que sejam “uma voz concreta” com “ uma palavra que contraponha estes ruídos, estas revoltas constantes que sentimos muito”.

A nova presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), Patrícia de Melo e Liz, que este sábado substituiu João Pedro Tavares no cargo, diz que assumiu uma “missão” e deixa um conselho às empresas perante mais uma crise política no país: “serenar, serenar”.

A espuma dos dias e o “ruído” político à volta “impacta” os empresários “de uma forma muito forte, impacta sobretudo com a sociedade, nós vivemos num mundo ansioso, vivemos num mundo que sente que está tudo descontrolado, que sente que faltam pontos de referência concretos”, explica a gestora.

“É preciso trazer, novamente, aquilo que é o essencial, aquilo que é a capacidade que cada um de nós tem para desenvolver projetos, com muito espírito e de comunidade e de equipa”, conclui Patrícia Liz.

A presidente da ACEGE promete cumprir os três anos de mandato com “muito espírito de missão, com responsabilidade, com entrega”. Patrícia Liz diz ter consciência que a associação atingiu “uma dimensão que influencia e que inspira”.

Patrícia Liz quer perceber como a ACEGE pode ser o “porto seguro para muitos que se sentem um pouco perdidos com todo o ruído, toda a complexidade que vivemos também, não só no mundo empresarial, mas na sociedade” e quer a associação a servir de “farol”.

Questionada se a ACEGE, sendo uma associação cristã, tem um discurso em contracorrente ao mundo empresarial, a gestora diz que já sentiu “mais”. “Muitas empresas olham com muita responsabilidade para as suas pessoas, para aquilo que é o bem-estar no trabalho, para aquilo que é prosperar e fazer prosperar as pessoas, responsabilizar cada um”, justifica Patrícia Liz.

No congresso da ACEGE falou-se muito de “esperança”, de “felicidade”, de “otimismo” e Patrícia Liz segue essa linha, falando da “necessidade de olhar o humanismo nas empresas, de sermos mais carinhosos, mais amorosos no nosso processo de gestão”.

A gestora não esquece os efeitos do trabalho na saúde mental. “É algo que está muito presente” e “sabe” que é preciso “combater o stress, combater os ‘burnouts’. Otimista, Patrícia Liz diz que o meio empresarial está “com melhor visão”, está “mais virada para esse lado, e não tanto para o lucro, só pelo lucro”.