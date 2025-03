Portugueses voltam a viajar mais na Páscoa e para destinos cada vez mais diversificados

Os portugueses continuam a priorizar viajar nas festividades e nesta Páscoa, que "cola" vários feriados, fizeram mais reservas, com mais antecedência e para destinos cada vez mais diversificados, em média a preços mais altos.

"Podemos dizer que, à data de hoje, este ano está a ser o melhor de sempre, se pensarmos em reservas efetuadas. Há um movimento muito significativo de antecipação de reservas, provocando crescimentos muito significativos, que necessariamente abrandarão ao longo do ano", começa por ressalvar o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens (APAVT) à Lusa.

Uma tendência de mais compras de viagens que se verifica na maioria dos destinos em oferta, o que dificulta cada vez mais a eleição de um ou de outro como os preferidos.

"Findo este primeiro período de reservas, conclui-se que todos os destinos se estão a 'portar bem', sendo eventualmente mais visível o crescimento em destinos onde houve aumento da oferta 'charter', como Caraíbas, Cabo Verde, Tunísia ou Marrocos, para dar alguns exemplos", acrescenta Pedro Costa Ferreira, sublinhando que o crescimento é, de facto, "global, podendo ser dados muito exemplos".

A nível nacional, o responsável cita a Madeira, onde "já é perfeitamente visível, nas reservas, a aproximação da festa da flor", em maio.

Sobre o excelente período que o setor vive, quer a agência de viagens Solférias, quer o operador turístico Lusanova corroboram a opinião.

O diretor de operações da Lusanova, Tiago Encarnação, disse à Lusa que as reservas para a Páscoa estão "a correr muito bem, com muitos portugueses a aproveitarem o feriado do 25 de Abril para prolongar as suas férias".

Um crescimento que o presidente executivo (CEO) da Solférias, Nuno Mateus, diz ser mais fácil de materializar, para já, comparando com o ano passado. "As vendas já estão 25% acima [...]. Resumindo, as vendas para o período da Páscoa estão excecionais".

Em termos de destinos mais vendidos para a Páscoa, no caso da Solférias são "Cabo Verde, Paris, Brasil - que tem estado numa recuperação extraordinária nos últimos dois anos -, mas também o Senegal, as Maldivas, São Tomé, Egito, Tunísia, Maurícias, Seicheles.

Já a Lusanova diz que "cá dentro, a Madeira e os Açores continuam a ser escolhas seguras, com uma procura constante nesta altura do ano", enquanto para o estrangeiro, "destinos de proximidade como Itália, Islândia, Países Bálticos e Marrocos têm despertado grande interesse. No que toca a destinos de longo curso, Japão e Tailândia destacam-se entre as opções mais procuradas", afirmou Tiago Encarnação.

Questionados sobre um aumento do preço das viagens, anuíram.

"Os preços subiram em alguns casos, acompanhando a inflação e a procura, mas há muitas opções no mercado para diferentes tipos de orçamento", afirmou o responsável da Lusanova.

Por seu lado, Nuno Mateus diz que a tendência de aumento dos preços existe, mas também porque se estão a vender "mais algumas longas distâncias", como Maurícias ou Seicheles, e com isso o custo médio das viagens sobe.

O que deixou de ser tendência este ano são os "last minute", as viagens de última hora.

A procura manifesta-se "desde o início do ano. Temos registado uma forte procura por viagens, e a Páscoa continua a ser um período importante na agenda de muitos viajantes portugueses para escapadas fora da época alta. Viajar tem ganhado um papel cada vez mais importante na vida dos portugueses, tornando-se um bem essencial. Essa tendência reflete-se nas reservas, que já superam em 10% as do mesmo período do ano passado", disse Tiago Encarnação.

Nuno Mateus lembra que reservar com "muita antecedência é sinónimo de pagar muito menos", até porque "as tarifas cada vez estão mais dinâmicas" e que "o que está realmente a fazer diferença é a reserva antecipada".