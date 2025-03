Participação portuguesa na Feira de Hanover diminui apesar de aumento das exportações para Alemanha

Portugal vai marcar presença na Hannover Messe, a principal feira industrial do mundo, com 30 empresas, um número mais baixo que na última edição, apesar do aumento das exportações para a Alemanha.

“Por um lado, temos a noção que estamos a conseguir resistir muito bem às dificuldades do mercado alemão, temos conseguido exportar cada vez mais para um mercado que está particularmente difícil. Mas, por outro lado, em relação à feira, não nos parece que seja um instrumento tão interessante como já foi em anos anteriores”, destacou Rafael Campos Pereira à Lusa.

O vice-presidente executivo da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) revela que Portugal leva à Hannover Messe, que começa esta segunda-feira, “inovação crescente” e “preços competitivos”.

“2024 foi um ano bom para as exportações do metal Portugal no que diz respeito ao mercado alemão. Apesar de a Alemanha estar de algum modo em crise, e de alguns potenciais clientes do metal Portugal não estarem a passar por uma fase muito fácil, a verdade é que em 2024 crescemos 8% para este mercado. Foi um excelente ano desse ponto de vista, ainda mais num ano em que as exportações globais se mantiveram de 2023 para 2024”, frisou.

A Hannover Messe é considerada a principal feira industrial do mundo, que reúne empresas líderes nos setores de automação, eletrificação, digitalização e fornecimento de energia.

“Sabemos que nesta edição de 2025, a feira vai ter uma dimensão menor. É um problema que se tem vindo a agravar nos últimos anos. A feira está a perder importância porque não consegue cativar tanto o interesse dos expositores e mesmo dos visitantes”, lamentou Rafael Campos Pereira.

A Alemanha era o terceiro destino das exportações portuguesas neste setor, passando para o segundo lugar em 2024 e ultrapassando França.

“Tecnologias de produção e indústria automóvel são os dois segmentos em que estamos a ser especialmente competitivos na Alemanha”, realçou o vice-presidente executivo da AIMMAP.