Usa MB Way? Já pode enviar dinheiro para Espanha e Itália

Os utilizadores do MB Way passam a poder fazer transferências imediatas para Espanha e Itália, para números de telemóvel Bizum e Bancomat, respetivamente, anunciou a empresa de pagamentos SIBS, que detém o MB Way.

"A ligação do MB Way para Espanha e para Itália está agora operacional, permitindo aos utilizadores MB Way enviarem e receberem dinheiro de forma instantânea para números de telemóvel Bizum e Bancomat, respetivamente", informou a SIBS, em comunicado.

A empresa de pagamentos eletrónicos indicou que, em Portugal, esta funcionalidade já está disponível para as instituições que já têm as transferências P2P MB Way em SEPA Inst.

Em Espanha e Itália, a integração das instituições e dos utilizadores das respetivas soluções será feita de forma gradual até junho.

Em final de 2023, as empresas de serviços de pagamentos SIBS, Bancomat (Itália) e Bizum (Espanha) anunciaram uma parceria para interoperabilidade, com o objetivo de que a médio prazo os seus utilizadores pudessem fazer pagamentos instantâneos entre si.

Em novembro passado, o sistema MB Way fez as primeiras transferências internacionais com aquelas duas congéneres europeias.

Após aquelas transferências, a SIBS previa que, a partir de 2025, este serviço estivesse "amplamente disponível, inicialmente em Itália, Portugal e Espanha", mas com possibilidade de expansão.

Estes três operadores de pagamento têm em conjunto mais de 45 milhões de utilizadores e representam mais de 182 instituições financeiras.