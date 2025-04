Já entregou o IRS? Portal das Finanças já registou entrega de quase 470 mil declarações

O número de declarações de IRS submetidas pelo portal das Finanças ascende a quase 470 mil, ao final do primeiro dia da campanha de entrega da declaração de rendimentos de 2024.

De acordo com os dados disponíveis no Portal das Finanças até à 01h30 horas de hoje tinham sido entregues 467.595 declarações, a maior parte das quais (384.952) de contribuintes que no ano passado tiveram apenas rendimentos de trabalho dependentes ou de pensões.

As restantes 82.643 declarações dizem respeito a pessoas que auferiram outras tipologias de rendimentos, como de rendas ou de trabalho independente.

Estes números incluem as que já tinham sido submetidas desde o início do ano e que dizem respeito a declarações de substituição ou a primeiras entregas de rendimentos de anos anteriores -- não integrando, por isso, a atual campanha de IRS.

No ano passado, até à primeira semana de agosto, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) liquidou cerca de seis milhões de declarações de IRS (relativas a rendimentos de 2023), uma subida de 1,1% em termos homólogos.

O prazo para a entrega da declaração anual do IRS termina em 30 de junho, com a lei a determinar que as liquidações têm de estar concluídas até 31 de julho e os reembolsos pagos até 31 de agosto. .

O final de agosto é também a data limite para os contribuintes que não fizeram retenção na fonte ou a fizeram em valor insuficiente, pagarem o imposto apurado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).