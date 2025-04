Tarifas dos EUA. Governo convoca empresários para avaliar medidas de mitigação

A nota acrescenta que a ideia é “ auscultar as associações representativas das empresas destas atividades económicas sobre a avaliação que fazem do impacto da imposição das novas taxas aduaneiras sobre produtos europeus ”.

Os encontros que vão decorrer de quarta a sexta-feira, em Lisboa e no Porto, visam “abrir um canal de diálogo com os setores que serão mais afetados pelo modelo das ‘tarifas recíprocas’” , explica o Ministério da Economia, em comunicado.

“E também as propostas que têm para o mitigar e minimizar esse impacto nas exportações nacionais”, destaca.

De acordo com o Ministério da Economia, nos encontros bilaterais com as associações, a que se seguirão outras reuniões mais alargadas, será dado a conhecer o que está a ser articulado com a União Europeia para responder às novas tarifas e as medidas de proteção que estão a ser desenhadas para os diferentes setores de atividade.

Em entrevista à CNN Portugal, na quarta-feira à noite, o ministro Pedro Reis considerou o modelo de “tarifas recíprocas”, apresentadas pelo presidente norte-americano, “preocupante para a economia mundial”.

“Está provado que [as tarifas] não ajudam a acelerar a competitividade e produtividade porque os países fecham-se e isso não estimula o crescimento”, assinalou.

Os encontros contarão com a presença de representantes da AICEP, IAPMEI, Compete, Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) e Banco Português de Fomento (BPF).