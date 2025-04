Tarifas. Governo espera "resposta inteligente" a “política mercantilista” de Trump

Numa declaração nos jardins da Casa Branca, Trump anunciou tarifas alfandegárias de 25% sobre carros fabricados no estrangeiros, uma medida que terá grande impacto na indústria europeia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros falava à margem de uma reunião com os parceiros da NATO.

A partir do dia 9 de abril, os Estados Unidos vão aplicar tarifas de 20% para produtos importados da União Europeia e para o ministro da Economia, Pedro Reis, "são más notícias para o mundo" .

Além da taxa sobre as viaturas, todos os produtos importados da União Europeia (UE) terão uma nova taxa de 20%.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o peso dos EUA nas exportações de Portugal passou de 5% em 2019 para 6,8% em 2023, com o país a ocupar a quarta posição entre os principais destinos das exportações portuguesas.

As exportações portuguesas para os Estados Unidos têm vindo a aumentar e o país já é o quarto principal cliente.

Só no ano passado, até novembro, Portugal exportou mais de 4,9 mil milhões de euros em bens para os EUA. Destes, mais de 1,1 mil milhões foram em medicamentos. Só na última década, o peso das exportações para território norte-americano cresceu 30%.

Republicanos desafiam Trump

Mas ainda há quem resista a Donald Trump: dois senadores dos Estados Unidos apresentaram, esta quinta-feira, uma proposta legislativa que pretende restringir a capacidade do Presidente norte-americano de impor tarifas comerciais sem a aprovação do Congresso.

O projeto, apresentado por Chuck Grassley, senador republicano, e Maria Cantwell, democrata, ambos membros do Comité de Finanças do Senado, estabelece que qualquer nova tarifa proposta pelo Presidente deve ser previamente notificada ao Congresso, acompanhada de uma explicação fundamentada e de uma análise do seu impacto económico sobre consumidores e empresas americanas.

Após essa notificação, o Congresso teria um prazo de 60 dias para aprovar uma resolução conjunta que validasse a tarifa. Se essa aprovação não ocorrer, a medida expira automaticamente.