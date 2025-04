​Há quase 40 mil motoristas TVDE. Mais de metade são portugueses

Há quase 40 mil motoristas TVDE (37.495) a trabalhar em Portugal. É um dos dados revelado pela plataforma do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Uber e Bolt, que entrou em funcionamento há um mês.

O documento revela ainda que 53% dos motoristas têm nacionalidade portuguesa, seguindo-se o Brasil com 21% e a Índia com 10%. No total, há motoristas de 98 nacionalidades diferentes.

A esmagadora maioria dos condutores (90,1%) é do sexo masculino e quase 60% dos motoristas TVDE tem entre os 30 e os 49 anos.

Quanto ao parque automóvel, em março, estavam ativos 34.447 veículos, dos quais apenas pouco mais de 30% elétricos ou híbridos. A maioria (66,9%) são veículos de combustão e cerca de 60% têm menos de cinco anos.

Estes são os primeiros dados obtidos através da plataforma informática que permitirá ”conhecer de uma forma mais profunda o setor, com base em dados quantitativos e qualitativos”, refere o presidente do IMT.

João Jesus Caetano considera que a partilha destes dados abre “caminho a uma supervisão mais informada, dinâmica e robusta, igualmente de grande utilidade no quadro do debate em curso sobre a revisão da legislação do setor TVDE”.

As regras de acesso à função de motorista TVDE mudaram em fevereiro. Dados apurados pela Renascença indicam que 30% dos candidatos chumbam no exame.