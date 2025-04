A entrega do IRS já arrancou, a 1 de abril, e decorre até 30 de junho. Durante este período, a Renascença ajuda-o, todas as semanas, a esclarecer as suas dúvidas para tornar mais fácil a entrega da declaração.



🧾Ainda posso acrescentar despesas na declaração de IRS?

Ao preencher a declaração de IRS pode sempre incluir despesas com educação, saúde, lares e imóveis, que não tenham sido validadas através do e-fatura. No anexo H, no quadro 6C, responda SIM, quer inserir manualmente as despesas, em alternativa à importação dos valores comunicados pelo e-fatura.



Não se esqueça que, ao fazê-lo, terá de inscrever manualmente todas as despesas. O sistema já não vai considerar a informação que recebeu de forma automática.



Outra coisa são as despesas gerais e familiares, estas só podem ser validades na plataforma e-fatura. Se não o fez, já não serão abatidas ao imposto a pagar este ano. Não se volte a esquecer.

💸Ando no ginásio porque o meu médico recomendou. Posso incluir a despesa no IRS?

Sim, em despesas com saúde, desde que tenha a respetiva prescrição médica, com indicação da finalidade. O local pode ser um ginásio ou centro de fitness.



Tem ainda direito a um desconto de 30% de IVA no IRS.

💰Posso abater as fraldas no IRS?

Depende. As fraldas para bebés não são consideradas despesas de saúde, mesmo que sejam prescritas por um médico.



Já nas fraldas para incontinência é possível deduzir 15%, até mil euros. Para isso, têm de ser adquiridas em estabelecimentos com código de atividade de saúde, como as farmácias, e a despesa incluída no e-fatura.

Tem dúvidas que gostava de ver esclarecidas? Pode enviar um email para sandra.afonso@rr.pt