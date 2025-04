Tarifas de Trump incendeiam mercados: Wall Street regista maior queda desde 2020

Ministro dos Negócios Estrangeiros surpreendido co(...)

Empresas tecnológicas lideraram as quedas. A Apple recuou 9,2%. Amazon caiu 9%. Nvidia perdeu quase 8%. O setor energético também sofreu, com o preço do petróleo a cair mais de 6%.

O dólar afundou face ao euro, iene e franco suíço. O ouro tocou um máximo histórico acima dos 3.160 dólares (cerca de 2.925 euros) por onça.

A volatilidade disparou. O índice VIX, conhecido como “o medidor do medo” de Wall Street, atingiu o valor mais alto desde agosto.

Os mercados europeus e asiáticos seguiram a tendência. A China foi alvo de uma tarifa recíproca de 34%. A União Europeia enfrentará 20%. O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 2,57%.

A agência Fitch alertou para um “ponto de viragem” na economia global. O Deutsche Bank prevê que o crescimento dos EUA recue até 1,5% este ano.

Os investidores receiam uma nova recessão. E dizem que o mundo ainda não recuperou da última.