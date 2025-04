Bolsa americana perde 5,4 biliões após tarifas de Trump. Risco de recessão "está em cima da mesa"

As empresas cotadas em bolsa perderam biliões de dólares desde que o Presidente norte-americano anunciou uma vaga de tarifas. As empresas tecnológicas estão a ser penalizadas. A Nvidia caiu 7,3%, a Apple 7,3%, a Meta 5%, a Amazon 4%, a Microsoft 3,5% e a Alphabet de 3,2%.

Em Portugal, o índice PSI perdeu 4,75% esta sexta-feira, seguindo a tendência das principais praças europeias.

No Reino Unido, o FTSE 100 sofreu a maior quebra diária em cinco anos, desde a pandemia (4,95%). Na Alemanha o DAX perdeu 4,54%, em Espanha o Ibex35 fechou a perder 5,83% e o CAC francês 4,26%.

Outra consequência da declaração de Trump é no petróleo. O preço do Brent, que serve de referência para a Europa, caiu 6,5% esta sexta-feira, para 65,58 dólares por barril, o valor mais baixo em três anos, indica o jornal Financial Times.

O índice de petróleo dos EUA, desceu 7,4%, para 61,99 dólares por barril, abaixo do preço que muitos produtores precisam para atingir o ponto de equilíbrio.

Recessão “está em cima da mesa”

As tarifas não foram uma surpresa dado que tinham dia e hora marcados para serem conhecidas, mas o mercado não gostou da dimensão do anúncio do Presidente dos Estados Unidos. Por isso, as bolsas estão em queda, diz à Renascença o economista e analista de mercados Filipe Garcia.

“O mercado não gostou da dimensão das tarifas, da forma como elas foram calculadas, da forma como impactam a China com uma tarifa total de 54%, abrindo espaço a uma retaliação e a um escalar da guerra comercial. É isso que está a acontecer. Fundamentalmente, não gostaram do facto de aumentar muito a probabilidade de uma desaceleração económica global ou mesmo uma recessão. E é por isso que os negócios estão a ajustar o seu valor e por isso é que as bolsas estão a cair.”

Filipe Garcia acredita que este impacto não seria esperado pela administração norte-americana.

Os principais índices europeus fecharam a semana a registar pesadas perdas. Também as bolsas americanas afundam, com o dólar a desvalorizar quase 1%. Ainda assim, Filipe Garcia lembra que os níveis ainda estão acima daqueles registados em agosto.