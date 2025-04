Concorrência trava Playce: publicidade nas gravações televisivas termina em maio

A partir de 1 de maio, termina a publicidade obrigatória de 30 segundos antes das gravações automáticas nas boxes de televisão, avança o “ECO” esta sexta-feira.

A decisão surge após uma nota de ilicitude emitida pela Autoridade da Concorrência (AdC), que considera a prática ilegal. O serviço Playce, responsável por esta funcionalidade, será suspenso pelas operadoras Meo, Nos e Vodafone, que já começaram a comunicar a decisão aos anunciantes.

“A Vodafone Portugal confirma que decidiu suspender a sua participação no Playce em virtude do atual contexto regulatório que envolve esta plataforma”, indicou fonte oficial da operadora ao “ECO”. As restantes operadoras optaram por não comentar.

A plataforma Playce, lançada comercialmente em setembro de 2020, permitia a difusão de publicidade direcionada, não descartável, antes do início das gravações. Em abril de 2024, já contava com mais de 400 anunciantes, embora o investimento total ainda estivesse aquém das expectativas.

O processo aberto pela Autoridade da Concorrência ainda não teve decisão final.