UE oferece tarifas zero para bens industriais. "Estamos disponíveis para negociar"

A Europa prefere o diálogo, mas isso não quer dizer que não responda, com força, às taxas aduaneiras. E como prova dessa boa vontade, Ursula von der Leyen diz que a união está disponível para negociar tarifas zero sobre bens e produtos industriais com os Estados Unidos.

"Estamos prontos para negociar com os Estados Unidos", disse a Von der Leyen. "Aliás, oferecemos tarifas zero para os bens industriais como já fizemos, com sucesso, com outros parceiros comerciais."

A Europa está sempre pronta para "bons negócios" e, por isso, "a proposta está em cima da mesa", esclareceu a presidente da Comissão Europeia.

"Mas também estamos prontos para responder com contra medidas e defender os nossos interesses", afirmou Von der Leyen, uma ideia que tem sido defendida por vários líderes europeus.

A 2 de abril, Donald Trump anunciou as taxas impostas pelos Estados Unidos aos produtos importados de vários países (com diferentes valores), naquilo a que o Presidente norte-americano chamou de Dia da Libertação.