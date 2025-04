UE oferece tarifas zero para bens industriais. "Estamos disponíveis para negociar"

A ideia, claro, é que a taxa zero seja válida para os dois lados, explicou a presidente da Comissão Europeia em conferência de imprensa, em Bruxelas. Von der Leyen falou aos jornalistas pouco antes de um outro briefing, esse no Luxemburgo, e que se seguiu à reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, onde Portugal é representado pelo secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira.

A Europa prefere o diálogo, mas isso não quer dizer que não responda, com força, às taxas aduaneiras. E como prova dessa boa vontade, Ursula von der Leyen diz que a união está disponível para negociar tarifas zero sobre bens e produtos industriais com os Estados Unidos.

Negociar com os EUA? Sim. Retaliar? também

"Estamos prontos para negociar com os Estados Unidos", disse Von der Leyen. "Aliás, oferecemos tarifas zero para os bens industriais como já fizemos, com sucesso, com outros parceiros comerciais."

A Europa está sempre pronta para "bons negócios" e, por isso, "a proposta está em cima da mesa", esclareceu a presidente da Comissão Europeia.

"Mas também estamos prontos para responder com contramedidas e defender os nossos interesses", afirmou Von der Leyen, uma ideia que tem sido defendida por vários líderes europeus.

A 2 de abril, Donald Trump anunciou o valor das taxas impostas pelos Estados Unidos aos produtos importados de vários países (com diferentes valores), naquilo a que o Presidente norte-americano chamou de Dia da Libertação.

Pouco depois de Ursula von der Leyen falar, a imprensa norte-americana avançava que a administração Trump estava a ponderar fazer uma pausa de 90 dias na imposição de taxas, notícia rapidamente desmentida pela Casa Branca: "Fake news."

Quem vence uma guerra comercial? Ninguém

O comissário do Comércio, Maroš Šefčoviča, repetiu, no Luxemburgo, aquilo que a presidente da Comissão Europeia já tinha dito sobre negociação de tarifas zero com os Estados Unidos. De resto, alertou para o perigo de uma guerra comercial a nível planetário.

“É muito claro que não há vencedores, e isso foi enfatizado por todos os estados-membros. Todos nós preferiríamos uma solução negociada que nos afastasse da potencial guerra comercial que pode levar à perda de empregos, levar à perda de riqueza”, defendeu. No encontro, frisou, a mensagem que saiu foi de "unidade".