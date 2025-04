Empresários pedem redução da carga fiscal, Governo plano "robusto" de apoio às empresas

Além disso, indicou, o governante referiu que "o compromisso é acelerar as medidas que já estavam no programa "Acelerar a Economia" e que um novo pacote que irá ser colocado à disposição das empresas", disse, esperando que seja "com muita celeridade".

O presidente da AEP indicou medidas como garantias do Banco de Fomento e o reforço e uma bonificação do "plafond" de seguros de crédito, para "exportar, procurar novos mercados, diversificar mercados", bem como um "reforço da intensificação e da agilização da utilização das linhas do Portugal 2030 para apoio à internacionalização".

Para Luís Miguel Ribeiro há um alinhamento das preocupações das empresas com o Governo, indicando que o ministro garantiu que "isto seria uma prioridade e que seria tratado como tal, e que a palavra-chave naquilo que ia ser a atuação do Ministério da Economia seria "acelerar"".

Governo promete plano "robusto" com medidas para apoio às empresas

O Governo está a preparar um plano "robusto" com medidas para apoio às empresas, no contexto das tarifas aplicadas pelo Presidente Donald Trump, disse à Lusa o presidente da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

Segundo Mário Jorge Machado, que esteve reunido com o ministro da Economia, Pedro Reis, no âmbito de vários encontros com associações empresariais, o Governo está "a avaliar a situação com muita atenção" e a "desenhar um plano muito robusto de uma série de medidas para apoiar os setores da indústria, incluindo o têxtil e vestuário".

"O ministro transmitiu muita confiança de que brevemente vai apresentar um conjunto de medidas bastante abrangentes, desde a parte da formação, internacionalização, ajudas à exportação", indicou, apontando que as empresas estão "a atravessar um momento muito complexo a nível daquilo que são os bens transacionáveis, nomeadamente aquilo que são bens industriais".