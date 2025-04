Bolsas asiáticas em queda no primeiro dia de taxa adicional de 10% das tarifas de Trump

Os principais índices asiáticos estão no vermelho esta quarta-feira, dia em que começam a ser aplicadas as tarifas adicionais anunciadas pelos Estados Unidos.

Às 7h19, o índice japonês Nikkei 225 recuava 3.52% ao passo que a bolsa Hong Kong caía 0.87%. Em sentido contrário, Shanghai crescia 1%.

Estas taxas somam à tarifa mínima global que já começou a ser aplicada desde sábado e são a concretização da ameaça feita por Donald Trump, na sequência da retaliação de Pequim ao plano de tarifas recíprocas de Washinton, que acrescentou uma tarifa de 34% aos 20% já em vigor.

Os chineses responderam na mesma moeda, aplicando os mesmo imposto de 34% sob as importações vindas dos Estados Unidos. Donald Trump exigiu que o país asiático voltasse atrás na decisão, mas tal não aconteceu.

Recorde-se que o presidente dos Estados Unidos fala nas tarifas como a solução para "libertar a América", defendendo que estas corrigem os défices comerciais com outros países. No plano internacional aumentam, no entanto, os receios de uma recessão.