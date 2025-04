China contra-ataca: tarifas de 84% para produtos americanos

Antes disso, a China já tinha anunciado a imposição de taxas aduaneiras de 34% em resposta às tarifas, com o mesmo valor, anunciadas pela administração Trump aos produtos chineses.

A China prometeu e cumpriu. Serão impostas tarifas de 84% aos produtos norte-americanos a partir do meio-dia desta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças chinês, Li Qiang. Além disso, a China vai apresentar queixa à Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos, segundo uma nota do Ministério do Comércio.

O Presidente norte-americano foi rápido na resposta e aumentou o valor: no total, os EUA avançaram com taxas de 104% sobre as importações da China.

China tem "recursos abundantes" e "vontade firme"



No dia em que entram em vigor as taxas impostas pelos Estados Unidos ao resto do mundo, a China encabeça a oposição à administração Trump. Ao início da manhã, Pequim tinha deixado um primeiro aviso: a China tem "recursos abundantes" e "vontade firme" de retaliar na guerra comercial iniciada por Donald Trump.

“Com vontade firme e recursos abundantes, a China tomará resolutamente contramedidas e lutará até ao fim”, lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério do Comércio chinês nesta quarta-feira.