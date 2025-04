IRS à lupa. Entrega em conjunto ou em separado, qual a melhor opção?

Junto ou separado? A melhor opção será sempre a que garante menos imposto a pagar ou um reembolso maior. Isso vai depender dos rendimentos, das deduções e das taxas de IRS aplicadas a cada caso.

Se os rendimentos do casal forem muito diferentes será vantajoso juntar o IRS, mas para quem tem muitas despesas pode ser preferível a declaração separada.

Para ter a certeza de que faz a melhor escolha, simule no portal das Finanças as três declarações, uma para cada membro do casal e outra com tributação conjunta, e compare os resultados.