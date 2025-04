Trump agrava tarifa da China para 125% e anuncia pausa para países que não retaliaram

"Com base na falta de respeito que a China demonstrou pelos mercados mundiais , estou a aumentar a tarifa cobrada à China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato", anunciou o Presidente norte-americano.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, agravou para 125% as taxas sobre as importações da China e anunciou uma pausa de 90 dias na implementação de novas tarifas para 75 países que não retaliaram .

Donald Trump espera que, "num futuro próximo, a China entenda que os dias de roubar os EUA, e outros países, deixou de ser sustentável e aceitável".

Além de agravar as tarifas sobre os produtos chineses de 104% para 125%, a Casa Branca vai suspender por 90 dias a aplicação das novas taxas alfandegárias a países que não retaliaram e decidiram negociar com os Estados Unidos, disse o Presidente norte-americano.

"Os países que não retaliaram serão premiados", reforçou o secretário norte-americano do Comércio, Scott Bessent, numa declaração aos jornalistas.

Nestes casos, as tarifas baixarão para 10% enquanto decorrerem as negociações, indicou Bessent.

A China e a União Europeia anunciaram esta quarta-feira tarifas retaliatórias à guerra comercial iniciada por Donald Trump.

A China prometeu e cumpriu. Serão impostas tarifas de 84% aos produtos norte-americanos a partir do meio-dia desta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças chinês, Li Qiang, através de comunicado. Além disso, a China vai apresentar queixa à Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos, segundo uma nota do Ministério do Comércio.



Foi também aprovada a primeira resposta da União Europeia às tarifas lançadas por Donald Trump contra o aço e alumínio europeus. Os países da UE aprovaram esta quarta-feira tarifas de 25% para a importação de mais de 1.500 produtos dos Estados Unidos da América, desde a agricultura à indústria, com a soja a ser dos produtos mais afetados.



[em atualização]