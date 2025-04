Turismo preocupado com tarifas, mas "não sente efeitos imediatos"

O mais prudente é esperar para ver. O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) diz ainda não sentir os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos, mas confessa-se preocupado com os efeitos “a médio prazo” de uma crise que se pode tornar “global e que está a alastrar e a escalar”.

À saída do encontro com o ministro da Economia – o último com as associações de empresários para avaliar os impactos das taxas de Donald Trump –, Francisco Calheiros disse ainda não haver “qualquer nota de abaixamento do mercado americano, que é muito importante”. Mas, numa altura em que a hotelaria e restauração ainda não entraram na época alta, o presidente da CTP prefere ficar alerta para possíveis consequências negativas para o mercado.

“Falta de poder de compra é diminuir o consumo [para as famílias norte-americanas], e também para empresas europeias, muitas exportadoras para o mercado americano. Muitos são alemães e são nossos clientes e, portanto, a situação de médio prazo também nos preocupa um bocadinho”, assinalou.