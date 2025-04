Mudanças na alta velocidade em Gaia? Autarquia reuniu-se repetidamente com consórcio sobre alterações escondidas da IP

A primeira consequência é reduzir os custos de construção ; a segunda pode ser aumentar os impactos em edifícios já existentes , conforme é admitido num dos documentos: “prevê-se um número significativo de demolições de edifícios nas freguesias identificadas , cuja contabilidade e impacto não é possível ainda aferir, pois vai depender da solução técnica final e dos processos expropriativos”. As freguesias são Oliveira do Douro, Mafamude, Vilar do Paraíso, Canelas, Perosinho, Serzedo e Grijó.

Além da mudança de localização da estação prevista para Santo Ovídio – onde a alta velocidade se encontraria com as linhas Amarela e Rubi (em construção) do Metro do Porto –, e da nova tipologia da ponte sobre o rio Douro (projetada para ter um tabuleiro ferroviário e outro, inferior, rodoviário), os documentos concretizam a intenção de reduzir mais de 4,7 km aos túneis previstos no estudo prévio da linha de alta velocidade.

A Renascença teve acesso a três documentos da autarquia de Gaia – dois despachos e um parecer (que está classificado como de “uso interno”), todos com data de 7 de abril. É nesse parecer que são registadas as datas de quatro reuniões com o LusoLav, sobre a “subida da cota de implantação em cerca de 20m”, a 25 de fevereiro e 11, 20 e 25 de março deste ano. Os dois despachos falam apenas em "diversas" reuniões.

A Câmara Municipal de Gaia reuniu-se “diversas” vezes com o consórcio LusoLav, liderado pela Mota-Engil e vencedor da concessão para o primeiro troço da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa, para analisar “propostas de alteração ao projeto” na localização da estação prevista para Santo Ovídio e no projeto da nova travessia do rio Douro. A Infraestruturas de Portugal (IP), responsável pelo projeto da alta velocidade em Portugal, não sabia de nada.

A IP sublinhou ainda que ainda não há contrato assinado para o troço entre Porto Campanhã e Oiã, em Aveiro, que é o primeiro da linha Porto Lisboa, e devia entrar em operação em 2030. “O Contrato de Concessão da Linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto (Campanhã) e Oiã, que foi adjudicado ao Consórcio Lusolav no dia 10 de outubro de 2024, ainda não foi outorgado, pelo que”, avisa a IP, “o mesmo ainda não começou a produzir efeitos”.

Apesar de as alterações não fugirem ao corredor de 400 metros que foi aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente para inserir a linha (com largura de 14 metros), fogem ao definido no caderno de encargos do concurso, onde são especificadas a localização e funções tanto da estação como da ponte sobre o Douro. E isso pode pôr em causa o andamento da alta velocidade, numa altura em que o segundo troço também está parado porque a proposta do mesmo consórcio, o único que concorreu, não cumpre o caderno de encargos (também devido ao local da estação, nesse caso em Coimbra).

Estação em local de reserva agrícola e ecológica

O consórcio e a autarquia de Gaia acertaram uma solução para outra localização para a estação de alta velocidade a sul do rio Douro, dois quilómetros a sul do local pensado para a estação de Santo Ovídio. A intermodalidade da localização original era um ponto forte do projeto, e há uma tentativa de o manter com um prolongamento da linha Rubi até esta nova localização, assim como com “a possibilidade da futura construção de um centro intermodal”.