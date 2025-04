UE suspende tarifas por 90 dias para "dar oportunidade às negociações"

"Tomámos nota do anúncio feito pelo Presidente Trump", lê-se no comunicado da presidente da Comissão Europeia . "Queremos dar uma oportunidade às negociações."

A União Europeia vais suspender a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos norte-americanos durante 90 dias. A decisão, anunciada por Ursula von der Leyen, acontece depois de Donald Trump ter decidido suspender as tarifas durante três meses.

No entanto, Von der Leyen deixa claro que, apesar de a Europa querer apostar no diálogo, passará para o contra-ataque se as negociações não correrem bem.

"Queremos dar uma oportunidade às negociações. Enquanto finalizamos a adoção das contramedidas da UE, que receberam um forte apoio dos nossos Estados-Membros, vamos suspendê-las durante 90 dias. Se as negociações não forem satisfatórias, as nossas contramedidas entrarão em vigor", defendeu a presidente da Comissão Europeia. "Todas as opções permanecem em cima da mesa."

No imediato, os estados-membros da União Europeia vão continuar a trabalhar sobre a aplicação de contramedidas aos Estados Unidos.