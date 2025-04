UGT expressa preocupação com pressão dos EUA às empresas portuguesas para abandonarem políticas de diversidade

“ A UGT não pode deixar de manifestar a sua preocupação com a possibilidade de uma tal prática , atentos os princípios de acolhimento e de respeito mútuo pelos valores e princípios que regem os nossos dois países, os quais sempre se traduziram no integral cumprimento – e na promoção desse cumprimento – da legislação em vigor em cada um deles”, lê-se na missiva.

A estrutura sindical afirma que “Portugal é um Estado de Direito, inserido na União Europeia” e recorda que os Tratados da União Europeia e Constituição portuguesa “garantem a igualdade e o direito à não discriminação com base no sexo, raça, religião, deficiência, idade ou orientação sexual”.

“Em Portugal, as empresas trabalham regularmente com os sindicatos para desenvolver programas que estimulem a igualdade e a diversidade, no pressuposto que, desta forma, se podem construir locais de trabalho livres de discriminação e de assédio”, lê-se na carta, assinada por Mário Mourão, secretário-geral da UGT.

“Os acordos coletivos de trabalho asseguram que as empresas têm práticas compatíveis com a legislação europeia e nacional e promovem a igualdade, a diversidade e a inclusão no dia a dia”, diz a UGT, defendendo que “esse é um trabalho que deve ser respeitado, preservado, incentivado por todos, empregadores, trabalhadores, cidadãos e Estados”.

Para a UGT, “estes são princípios basilares para que o trabalho digno seja uma realidade e para construirmos uma sociedade que queremos mais equitativa, que exigem não o seu afastamento, mas a sua promoção, algo a que, aliás, os empregadores portugueses estão obrigados”.

Por fim, a estrutura sindical diz esperar que “os Estados Unidos deem continuidade à política que, ao longo de décadas, desenvolveram nos vários países com os quais mantêm relações e nas instituições internacionais a que pertencem, nas quais sempre tiveram um papel pivotal para a concretização de um mundo mais democrático, mais justo e mais solidário”.