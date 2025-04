Vai pedir um empréstimo ou renegociar? Saiba o que deve ter em conta

Antes de assumir uma dívida, deve saber qual o peso da prestação no seu rendimento mensal. Dito de outra forma, qual a percentagem do que ganha que será destinado ao pagamento dessa prestação.

Contratou um empréstimo durante a crise inflacionista? Esta é uma boa altura para renegociar o contrato com o banco. As taxas de juro estão a baixar e a banca oferece hoje condições mais favoráveis.

Esta taxa de esforço não deve ultrapassar 35% dos rendimentos líquidos (já sem impostos nem contribuições).

📌Como comparo diferentes propostas?

Não se limite a uma proposta, mesmo que seja do banco onde já é cliente ou de uma instituição recomendada, compare várias ofertas de crédito.

Para facilitar a comparação, porque os dados e a forma como são apresentados nem sempre facilitam esta tarefa, tenha em atenção alguns pontos essenciais:

TAEG — Taxa Anual Efetiva Global, mede o custo do empréstimo para o cliente, por ano, em percentagem do montante emprestado;

MTIC — Montante Total Imputado ao Consumidor, representam o custo total do crédito;

Spread – margem de lucro do banco.

📌O que é melhor, um prazo curto ou longo?

Depende. Se pagar o empréstimo em menos tempo, vai pagar menos juros, mas a prestação mensal será maior. Com um prazo mais longo, diminui o valor a pagar por mês, mas no final terá pago mais pelo crédito. Procure o prazo que melhor se adequa à sua situação financeira.

📌Taxa fixa, variável ou mista?

É uma decisão importante, mas só se coloca nos empréstimos para habitação.

Em Portugal a taxa variável tem sido a preferível, ao contrário do que acontece nos países do norte da Europa. Esta taxa acompanha a Euribor, com subidas e descidas ao longo do empréstimo, que podem agravar ou aliviar a prestação.

A taxa fixa garante a manutenção do valor da prestação, mas é negociada acima da Euribor. Se o indexante subir de forma acentuada, estes clientes não terão a prestação agravada.

Na taxa mista, a prestação é constante no início e só depois passa a acompanhar a Euribor.

📌Posso juntar créditos antigos ao novo empréstimo?

Chama-se consolidação na gíria bancária e pode facilitar a gestão das prestações, mas deve avaliar se é a melhor opção para si. Antes de juntar os créditos compare as condições no empréstimo antigo com as que lhe são agora oferecidas.