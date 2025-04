Alta velocidade em Gaia. Consórcio "receia" que mudanças fujam ao caderno de encargos e sejam mais caras

Representantes do consórcio LusoLav, vencedor da concessão do primeiro troço da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa, apresentaram esta quinta-feira as suas propostas na reunião de Câmara de Gaia para alterar o projeto da linha de alta velocidade naquele concelho e admitiram um "receio formal" sobre o seu encaixe no concurso público, e disseram que até podem sair mais caras.

"Relativamente ao tema do receio formal de isto poder constituir uma alteração ao programa do procedimento e tudo mais, nós confessamos que isso é uma dúvida que nós temos também", disse hoje Rui Guimarães, do consórcio LusoLav, numa resposta ao vereador do PSD Rui Rocha Pereira.

O engenheiro do consórcio LusoLav (Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto) apresentou esta quinta-feira, na reunião de Câmara de Gaia, as propostas para mudar em dois quilómetros a localização da estação de Gaia e fazer duas pontes sobre o Douro em vez de uma rodoferroviária, tendo sido aprovadas com votos favoráveis do PS.

Rui Guimarães disse ainda que apesar de propor a mudança de estação para a zona do Guardal de Cima, perto de São Caetano, em Vilar do Paraíso, tem de fazer o túnel a passar em Santo Ovídio na mesma e "metade do dinheiro ja ficou lá", pois não é possível "trazer esse dinheiro para fazer a estação à superfície".