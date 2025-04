Portugal pede em abril sétimo pagamento do PRR, reprogramado "sem grandes alterações"

O líder da Recuperar Portugal, que monitoriza a execução do PRR, detalhou que o envelope financeiro do plano se mantém, seguindo a orientação dada pelo executivo.

A Comissão Europeia aprovou esta sexta-feira a reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, sem grandes alterações, avançou a Estrutura de Missão Recuperar Portugal. O ministro da Coesão, Manuel Castro Almeida, anunciou que Portugal vai pedir em abril o sétimo pagamento do PRR.

A mobilidade sustentável é a componente que terá o maior ajustamento com esta reprogramação. No total, são quase 416 milhões de euros que deixam de estar destinados a esta área, segundo uma apresentação que o Governo fez, em janeiro, na Assembleia da República.

A nova reprogramação do PRR traz cortes em componentes como a habitação, mobilidade e gestão hídrica, que o Governo compensou com outras fontes de financiamento.

O secretário de Estado do Planeamento, Hélder Reis, explicou, na altura, que o que está em causa são as casas a preços acessíveis e que, apesar da descida apresentada, no que se refere ao financiamento, o número de habitações irá manter-se em 6.800.

Contudo, o PRR irá financiar 3.500 casas e as restantes serão suportadas através de um empréstimo do BEI -- Banco Europeu de Investimento.

Hélder Reis justificou a alteração com o nível de procura por estas habitações, que ficou abaixo do esperado.

A par da gestão hídrica e da habitação evidenciam-se descidas em componentes como as empresas 4.0 (-39 milhões de euros), qualificações e competências (-21,5 milhões de euros) e a escola digital (100.000 euros).

O valor do PRR que, com esta reprogramação, deixa de estar alocado a projetos que vão ser financiados por fontes alternativas, nomeadamente através do BEI, do programa Portugal 2030 ou do Orçamento do Estado, vai ser destinado a áreas como saúde ou Inteligência Artificial.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

A última reprogramação do PRR tinha sido aprovada em setembro de 2023.