Procura por contabilistas para ajudar no IRS está a subir

A constatação de que este ano o reembolso do IRS está mais reduzido ou que pode até haver imposto a pagar está a levar mais pessoas a procurar a ajuda de contabilistas no preenchimento da declaração, admite a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados.

"Normalmente já éramos solicitados para o preenchimento da declaração, mas este ano, como está mais complexo, e com a redução do reembolso, as pessoas estarão com receio de estar a fazer algo mal, recorrendo a profissionais", diz a bastonária Paula Franco.

