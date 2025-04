"A incerteza é terrível". EUA param encomendas de vinhos portugueses

O presidente da Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas (ANCEVE), Paulo Amorim, disse hoje que "os EUA pararam as encomendas de vinhos portugueses e de vinhos da Europa".

"A incerteza é terrível e com a incerteza a cadeia de distribuição nos Estados Unidos parou as encomendas de vinhos portugueses e de vinhos da Europa e, portanto, neste momento estamos a enfrentar um problema terrível e não estamos a conseguir vender", afirmou o presidente da associação.

Paulo Amorim teme ainda que, a concretizarem-se as tarifas, a "maior parte do prejuízo seja assumido pelos produtores de vinho", o que considera uma "injustiça gigantesca".

O responsável falou aos jornalistas após reunir-se, em conjunto com outras 16 associações setoriais, com o ministro da Economia e com o ministro da Agricultura e Pescas, em Lisboa, no âmbito das tarifas anunciadas pelo Presidente dos Estados Unidos.

O presidente da ANCEVE disse ainda que o vinho português precisa "de um novo plano Porter", que "ajude a promover o vinho português de uma forma mais dinâmica", tendo em conta que "o vinho leva longe o nome de Portugal".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na semana passada a suspensão das chamadas "tarifas recíprocas" por 90 dias, sendo que estas incluíam a União Europeia.