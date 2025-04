Venda de medicamentos em Portugal cresce 4,7% em 2024 para 3.400 milhões de euros

A venda de medicamentos em Portugal cresceu 4,7% em 2024, atingindo os 3.400 milhões de euros, fruto também de um aumento do número de embalagens vendidas, que subiu 4,9%, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Informa D&B.

Segundo uma análise setorial da consultora, o valor -- apurado a preços de venda ao público -- "foi particularmente impulsionado pelas vendas de medicamentos genéricos", que, com uma subida de 16%, aumentaram o seu peso total para 26%.

Em 2024 foram vendidas em Portugal 193 milhões de embalagens de medicamentos, mais 4,9% de um valor que inclui as encomendas do Serviço Nacional de Saúde.

As 37 principais empresas do setor da distribuição de produtos farmacêuticos contavam, em 2024, com 2.027 trabalhadores, numa média de 55 funcionários por companhia.

Nesse sentido, a consultora regista que é um setor em que "predominam as empresas de reduzida dimensão, sendo apenas seis as que empregavam mais de 50 trabalhadores em 2023".

O setor viu um aumento do número de trabalhadores pela primeira vez desde 2018 e encontra-se mais localizado nos distritos de Lisboa (16 empresas) e do Porto (sete empresas).