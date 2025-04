Mercado do luxo ao rubro. Hermès destrona Louis Vuitton (por umas horas)

Rivalidade ao rubro no mercado do luxo… Hermès destronou esta terça-feira a dona da Louis Vuitton

A francesa Hermés tornou-se a marca mais valiosa em bolsa neste segmento, ao ultrapassar o valor de mercado da dona da Louis Vuitton, da Dior, da Tiffany & Co. e da Sephora. Uma reviravolta 15 anos depois da rival ter entrado em segredo no capital da Hermés, para comprar também a dona das malas Birkin e Kelly.

Hoje a Hermés beneficiou da desvalorização das ações da dona da Louis Vuitton, depois de ter revelado resultados desapontantes, abaixo das expectativas. As ações acabaram por cair 8% em bolsa.

Ainda assim, o reinado da Hermés foi curto. Os títulos da LVMH recuperaram, entretanto, e avaliam a empresa em 247 mil milhões de euros, acima dos 244,4 mil milhões da Hermés.

A dona da Luis Vuitton chegou a deter 23% do capital da Hermés, numa tentativa de adquirir a marca, à revelia dos fundadores, mas nunca conseguiu. Atualmente são rivais assumidos

Hoje todo o mercado do luxo também está a ser afetado pela política comercial de Donald Trump. Os títulos das empresas seguem com perdas, em linha com as restantes perdas, a aguardar pelos efeitos das medidas norte americanas no consumo.

Os resultados da LVMH já apontam para uma diminuição do consumo, os clientes receiam preços mais elevados, por causa das tarifas. As vendas nos primeiros 3 meses caíram 3%.

Esta pode ser a maior desaceleração do setor, em mais de duas décadas.