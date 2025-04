Anacom recebe o dobro de incidentes de segurança de 2024

Em 2024, "foram notificados à Anacom pelas empresas que oferecem serviços de comunicações eletrónicas 82 incidentes de segurança, mais do dobro do registado no ano anterior, invertendo a tendência dos últimos seis anos, ao longo dos quais se assistiu a uma redução do número total de incidentes de segurança notificados", adianta o regulador.

Contudo, "os incidentes registados não tiveram um impacto muito significativo", porque "se tratou de incidentes que afetaram menos de 500 mil utilizadores ou acessos ou áreas geográficas de dimensão inferior a 3.000 quilómetros quadrados".

A maioria das notificações recebidas pelo Centro de Reporte da Anacom "deveu-se a falhas no fornecimento de bens ou serviços por terceiros; seguindo-se os acidentes ou fenómenos naturais; e em terceiro lugar, questões de manutenção ou falha de 'hardware' ou de 'software'".

Estes três motivos representam 99% dos incidentes de segurança notificados.

Entre 2015 e 2024, "os incidentes imputáveis a causas associadas a fatores externos ao setor tiveram uma preponderância superior a 75%".

Segundo a Anacom, "tal como no ano anterior, verificou-se um maior número de incidentes notificados" ao regulador no terceiro e quarto trimestres. O último trimestre foi aquele no qual se registou o maior número de notificações.

Os distritos do Porto e de Viseu foram os que registaram um maior número de incidentes nas redes e serviços de comunicações eletrónicas, segundo a Anacom.

"A maioria dos incidentes de segurança teve impacto simultâneo em mais de um serviço de comunicações eletrónicas acessíveis ao público", sendo que o acesso à Internet fixa foi o mais afetado com 43% do total de incidentes de segurança.

Seguem-se o serviço de telefonia fixa (40%) e o serviço de televisão por subscrição (26%).

No ano passado, "a duração total do impacto foi de 2.570 horas, o que corresponde a um aumento muito significativo face a 2023 (com 480 horas) e aos últimos cinco anos".

Já a duração média do impacto por incidente "também registou um aumento substancial face a 2023, passando-se de 17 para cerca de 57 horas".

Este valor elevado "está associado a oito incidentes envolvendo a destruição de cabos de fibra ótica (traçados aéreos) em regiões afetadas por incêndios florestais, designadamente no distrito de Viseu".

Dos 82 incidentes de segurança, "quatro tiveram abrangência nacional, enquanto os restantes tiveram impacto significativo nas redes e serviços dos distritos de Portugal Continental".

Relativamente aos 82 incidentes registados em 2024, foi prestada informação ao público em 13 casos.