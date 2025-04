Vinho Madeira com quebras na comercialização no primeiro trimestre

A comercialização do Vinho Madeira registou uma quebra de 18,1% em quantidade e de 7,3% no valor no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o período homólogo de 2024, informou esta quarta-feira o Governo Regional.

De acordo com os dados do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), a comercialização de vinho da Madeira "não ultrapassou os 646,5 mil litros no 1.º trimestre de 2025, o que se traduziu em receitas de primeira venda de 4,4 milhões de euros".

Na informação hoje divulgada, o IVBAM acrescenta que a comercialização no mercado nacional atingiu os 105,3 mil litros e rendeu um valor aproximado a um milhão de euros, dos quais 84,7 mil litros e 841,6 mil euros foram das vendas efetuadas na Região Autónoma da Madeira.

"Assim, face ao 1.º trimestre de 2024, as vendas em território nacional apresentaram uma evolução negativa, quer nas quantidades (-29,3%), quer em valor (-13,8%)", sublinha,.

Em termos de exportações, relativamente aos países da União Europeia, foi na ordem dos 345,7 mil litros.

Quanto às s exportações para os países terceiros, a quantidade rondou os 195,5 mil litros", produzindo uma receita de 1,7 milhões de euros, o que representou variações homólogas de -23,7% em volume e de -6,6% em valor".

A nota destaca que nos países da União Europeia (UE), houve um "forte aumento das vendas para o mercado belga - o terceiro mercado mais importante da UE -, com variações de 129,3% e 28,4%, na quantidade e em valor, respetivamente".

O mercado mais importante da União Europeia é a França, que surge com uma "variação em quantidade negativa (-17,6%), mas com um ligeiro aumento em termos de valor (+0,2%)", seguindo-se o alemão, que apresenta valores positivos de 11,6% na quantidade e 3,8% no valor.

Na análise ao mercado extracomunitário, o Japão foi o país que mais importou esta tradicional produção regional, "assinalando crescimentos de 8,8% e de 14% em termos homólogos, na quantidade e valor".

"Em relação às exportações para os Estados Unidos, houve uma queda acentuada nas quantidades (-33,2%) contrariada por um ligeiro aumento (+0,8%) em valor, sendo que noutro mercado extracomunitário importante -- o Reino Unido -- o desempenho foi também negativo nas quantidades (-41,3%), mas positivo em valor (+2,9%)", acrescenta o IVBAM.

Do total comercializado de Vinho Madeira, 81,8% foi produto engarrafado que foi vendido em média a 7,76 euros/litro (7,35 euros/litro no 1.º trimestre de 2024), tendo o restante sido vendido a granel a um preço médio de 2,77 euros/litro (2,80 euros/litro no período homólogo).