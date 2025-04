BCE corta taxas de juro novamente para compensar "tensões comerciais"

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou, esta quinta-feira, o sétimo corte das taxas de juro no espaço de um ano, descendo as três taxas diretoras de 2,5% para 2,25%. A intenção é melhorar as perspetivas de crescimento da economia da zona Euro, que se "deterioraram devido às crescentes tensões comerciais".

Com o novo corte, a taxa de juro dos depósitos cai para 2,25%, depois de ter atingido os 4% no ano passado. As outras duas taxas diretoras (às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez) caem para 2,4% e 2,65%, com efeitos a partir de 23 de abril de 2025.



O BCE tem descido as taxas de juro desde junho de 2024, declarando repetidamente que "o processo desinflacionista está bem encaminhado" e que "a maioria das medidas da inflação subjacente sugere que a inflação estabilizará, numa base sustentada, em torno do objetivo de médio prazo de 2%".

"O crescimento dos salários regista uma moderação e os lucros estão a atenuar, em parte, o impacto do crescimento ainda elevado dos salários na inflação", diz desta vez o Conselho do BCE, apontando ainda que "a economia da área do euro tem vindo a reforçar a sua resiliência a choques mundiais, mas as perspetivas de crescimento deterioraram‑se devido às crescentes tensões comerciais".

"É provável que a incerteza acrescida reduza a confiança das famílias e das empresas e que a reação adversa e volátil do mercado às tensões comerciais conduza a um aumento da restritividade das condições de financiamento", aponta o Banco Central Europeu.