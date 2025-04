Google é monopólio ilegal nos anúncios online. Juíza dos EUA abre porta a divisão da empresa

Segundo a decisão desta quinta-feira, pela juíza Leonie Brinkema, a Google violou a lei norte-americana para construir um domínio sobre o sistema tecnológico que coloca anúncios nas páginas de internet. A decisão vem na sequência de um processo conjunto do Departamento de Justiça dos EUA e de um grupo de 17 estados, com o objetivo de forçar a Google a vender o negócio de anúncios Google Network, que vende anúncios sobre o inventário de outras páginas.

O processo avança agora para uma fase em que a juíza vai considerar que penalizações atribuir para corrigir a situação. É nessa situação que está o caso decidido em agosto, em que os EUA podem decidir forçar a Google a vender o navegador Chrome, assim como terminar as parcerias lucrativas com fabricantes de dispositivos, como a Apple, para fazer do Google o motor de busca predefinido.

"Em adição a privar os rivais da capacidade de competir, esta conduta excludente prejudicou substancialmente os clientes anunciantes da Google, o processo competitivo e, em última análise, consumidores de informação da internet aberta", declarou a juíza, citada pelo The New York Times .

No caso decidido esta quinta-feira, a Google foi acusada pelos procuradores de utilizar táticas clássicas de construção de monopólios para eliminar a competição através de compras, obrigar os consumidores a usar os seus produtos e controlar como as transações ocorrem no mercado de anúncios online.

Apesar da mudança de controlo no governo dos EUA, a administração Trump tem dado sinais (segundo a imprensa norte-americana) que o país vai continuar com a abordagem agressiva contra práticas anticoncorrenciais das empresas de tecnologia, com os nomeados para a Federal Trade Commission (a agência responsável pela aplicação das leis de concorrência) e para o cargo responsável pelos casos de concorrência no Departamento de Justiça a garantirem que iam manter a atenção sobre estas empresas.