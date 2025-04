Preço do ouro volta a quebrar recordes e ultrapassa os 3.357 dólares por onça

O preço do ouro continua a quebrar recordes máximos históricos, face às tensões geopolíticas e à incerteza económica global. Esta quinta-feira, atinge mais de 3.357 dólares a onça (equivalente a 28,3 gramas).

Segundo dados da agência de notícias financeiras Bloomberg, o ouro, um ativo considerado um porto seguro em tempos de crise, atingiu 3.357,78 dólares (2.954,95 euros) pouco depois das 23h00 de quarta-feira.

Este valor ultrapassou o anterior máximo de 3.291,81 dólares (2.897,44 euros), fixado no início da manhã de quarta-feira.

No entanto, às 7h10 desta quinta-feira, o metal precioso já caía 0,41% para 3.329,28 dólares (2.929,73 euros).

Nos últimos meses, o preço do ouro tem vindo a atingir máximos históricos sucessivos. Uma escalada propulsionada pela incerteza causada pela guerra comercial lançada pelos Estados Unidos, pelos riscos de recessão e pela desvalorização do dólar, que se intensificou após o anúncio das tarifas anunciadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, no início do mês.

Caster Menke, chefe de pesquisa da Next Generation de Julius Baer, disse na quarta-feira à Bloomberg que o conflito comercial e os riscos de recessão associados estão a atrair ao mercado do ouro os que procuram refúgio, contribuindo para um mercado estrutural em alta, impulsionado por compras dos bancos centrais.