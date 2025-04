Preço dos ovos sobe 6,7% na UE em março e 2,9% em Portugal

Por outro lado, o preço dos ovos registou a maior descida nos Países Baixos (-3,6%), no Luxemburgo (-3,2%) e na Grécia (-2,0%).

As subidas dos preços dos ovos no primeiro trimestre do ano foram, ainda assim, menores do que as observadas em 2022 e 2023, onde todos os meses entre abril de 2022 e setembro de 2023 tiveram aumentos de dois dígitos, o maior dos quais de 31,2% em fevereiro de 2023, em comparação com o mesmo mês de 2022.

Em 2024, o preço dos ovos na UE recuou nos primeiros dez meses, tendo subido em novembro (1,9%) e dezembro (3,3%).