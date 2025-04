Preço do ouro atinge recorde de 3.430 dólares

O preço do ouro atingiu hoje um novo recorde de 3.430 dólares (cerca de 3.008 euros) a onça, no mesmo dia em que o dólar cedeu, pressionado pela política tarifária de Donald Trump.

Pelas 16h10 (hora de Lisboa), o ouro atingiu os 3.430,31 dólares a onça (equivalente a 28,3 gramas), um aumento de quase 3%.

Ao longo do dia, o ouro já tinha registado vários recordes, o primeiro dos quais às 07h06, quando ficou em 3.385,85 dólares. Às 13h36 ultrapassou a barreira dos 3.400 dólares.

O último recorde do preço do ouro tinha sido atingido na quinta-feira, quando se situou nos 3.357,78 dólares.

Também nesta segunda-feira, o euro ultrapassou os 1,15 dólares, um máximo de novembro de 2021, numa altura em que a guerra comercial e as críticas ao presidente da reserva federal continuam a influenciar os mercados.

Desde 2 de abril, a guerra comercial intensificou-se com o anúncio dos EUA de tarifas recíprocas. Contudo, esta política tarifária acabou por sofrer um retrocesso face ao impacto nos mercados e ao aumento do custo de financiamento da dívida dos EUA.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu, no entanto, aumentar as tarifas sobre a China para 245%, que tinha respondido com tarifas de retaliação.

Pequim, por sua vez, agravou as suas tarifas sobre os Estados Unidos para 125%.

Donald Trump também tem vindo a criticar o presidente da fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio de 2026.

"Se eu quiser que ele saia, ele sairá muito depressa. Acreditem", afirmou Donald Trump, na passada quinta-feira.

Na segunda-feira, Trump já tinha classificado Powell como "um grande perdedor".