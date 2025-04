Bilhetes pagos a prestações? TAP acusada de criar "distorções de mercado"

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) criticou esta quarta-feira a campanha da TAP que permite comprar passagens aéreas em três prestações sem juros, dizendo que cria "distorções de mercado".

"Uma vez mais, a TAP preferiu criar distorções de mercado, impedindo a liberdade de escolha do consumidor, diminuindo as opções do cliente final quanto à entidade emissora, aquando da compra de um bilhete de avião", refere a associação em comunicado hoje divulgado.

No documento, as agências de viagens dizem estar surpreendidas por esta opção "apenas ser aceite na venda direta", não lhes sendo permitido o mesmo tipo de modalidade de compra.

A APAVT lamenta não ter sido informada desta decisão que, no seu entender, representa uma "óbvia opção estratégica de afastamento e até mesmo de conflito" com as agências de viagens.

A TAP anunciou, na semana passada, a possibilidade de comprar passagens através de um sistema de três prestações sem juros -- 'buy now, pay later', através da rede da Klarna.

As agências de viagens, que não podem atualmente recorrer a este tipo de pagamento, recordam que a adoção da medida "vem num momento em que as companhias aéreas impuseram" uma redução de 10 dias nos tempos médios de pagamento.

Citado no documento, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, criticou a TAP por preferir "traçar um caminho de confrontação e de exclusão, afastando o seu melhor cliente, as agências de viagens".

"Não creio que esta atitude beneficie alguém, no final vamos ficar todos pior", vaticinou, no comunicado em que a associação setorial refere que manterá a atitude construtiva, bem como a exigência de igualdade de tratamento.