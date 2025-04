Delta cria 40 postos de trabalho em "contact center" em Campo Maior

O Grupo Nabeiro - Delta Cafés inaugurou esta quinta-feira um novo "contact center", em Campo Maior, no distrito de Portalegre, com a criação de 40 postos de trabalho diretos, para dar resposta aos clientes do canal HORECA.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Grupo Nabeiro - Delta Cafés explicou que este investimento permitirá responder "com maior rapidez e eficácia" aos mercados internacionais, acompanhando o "crescimento de 30%" em serviços prestados registado em 2024.

"A nova unidade de "contact center" prestará serviços de suporte ao canal HORECA [hotelaria, restauração e cafés], entre os quais serviços de atendimento e assistência técnica multilingue, assim como atendimento pós-venda a todos os clientes Delta Cafés", lê-se no documento.

O grupo indicou que os mercados internacionais "representam já 20%" do volume total da sua atividade da empresa. E, destacou, o atendimento técnico ao canal HORECA Espanha significa "mais de 80%" do atendimento global aos mercados internacionais.

Citado no comunicado, o presidente executivo (Chief Executive Officer - CEO) do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, considerou que a abertura deste serviço reforça a presença internacional da empresa.

E, ao mesmo tempo, fortalece a empresa no "compromisso contínuo" da missão que desempenha.

"Este investimento traduz-se não apenas na criação de novos postos de trabalho na região, mas também na aposta no talento local como motor de desenvolvimento económico e social", vincou o CEO.

A abertura do "contact center" reflete ainda "a nossa ambição de crescer além-fronteiras para alcançar o top 10 de marcas de café do mundo", afiançou Rui Miguel Nabeiro.