Vendas da Tesla caem 45% na União Europeia até março

Com as vendas dos carros elétricos a aumentar 12%, a Tesla contraria a tendência e regista uma queda de 45% no primeiro trimestre do ano, no espaço da União Europeia.

São números que comparam com o periodo homólogo, apresentados esta quinta-feira pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Entre janeiro e março, a empresa liderada por Elon Musk vendeu 36.167 veículos, contra as 65.774 unidades que tinha comercializado no mesmo período do ano passado.

Só no mês de março, a Tesla vendeu 13.860 carros na União Europeia, o que representa uma diminuição de 7,9% face a março de 2024 e contrasta com o aumento médio de 23,9% dos carros elétricos no mesmo período.

Os países onde se registaram mais vendas de carros elétricos em março foram a Letónia (+344%), Chipre (140%) e Espanha (68,9%). Pelo contrário, a Estónia (-29,3%) teve o pior registo, seguida de França (-6,6%).

Esta queda das vendas da Tesla não se limita ao espaço europeu, no primeiro trimestre de 2025 as vendas da empresa de Elon Musk diminuíram 13%, naquela que foi a maior queda da história da empresa. Os analistas justificam esta descida com o 'envelhecimento' da gama de produtos, a concorrência chinesa e as ligações do multimilionário à administração de Donald Trump.

Vendas de automóveis em queda na UE, elétricos são exceção

No total, as vendas de automóveis de todos os tipos de motores no mercado único caíram 1,9%, nos primeiros três meses do ano. Os carros elétricos contrariaram esta tendência, com um aumento de 12%.

“Isto reflete um contexto económico global particularmente desafiante e imprevisível para os fabricantes de automóveis”, segundo a nota da associação.

Neste momento, os veículos movidos a bateria representam 15,2% da quota de mercado da UE, superior aos 12% de há um ano. No entanto, a associação sublinha que este nível está “ainda longe das expectativas”.

Em março, as matrículas de automóveis elétricos aumentaram 17,1%., com fortes aumentos em Espanha (93%), Alemanha (+35,5%) e Itália (74,8%), enquanto em França diminuíram 13,9%.

Em termos homólogos, as vendas de veículos elétricos aumentaram 23,9% no primeiro trimestre.

Os híbridos plug-in viram as suas vendas aumentar 12,4% e os híbridos não plug-in 23,9% em março. Entre janeiro e março, o crescimento homólogo dos híbridos plug-in foi liderado pela França (+47,5%), Espanha (+36,6%), Itália (+15,3%) e Alemanha (+10,5%).

A quota de mercado dos híbridos na UE situou-se em 35,5% e a soma dos veículos elétricos e híbridos atingiu uma quota de mercado de 59,2% dos novos registos na UE em março de 2025, contra 49,1% no ano anterior.

Os automóveis com motor de combustão (diesel e gasolina) viram a quota cair num ano, de 48,3% para 38,3%.

Entre janeiro e março, as matrículas de automóveis a gasolina diminuíram 20,6%, com quebras em todos os principais mercados: França (-34,1%), Alemanha (-26,6%), Itália (-15,8%) e Espanha (-9,5%), deixando a quota de mercado em 28,7%, contra 35,5% um ano antes.

Na mesma linha, os registos de automóveis a gasóleo diminuíram 27,1% e representam agora apenas 9,5% do mercado da UE.

Apenas no mês de março, os registos de automóveis a gasolina caíram 20,7% e os registos de automóveis a gasóleo 25,5%.