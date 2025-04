Lucro da Galp cai 41% no primeiro trimestre para 192 ME

A Galp teve um lucro de 192 milhões de euros no 1.º trimestre, uma queda de 41% face ao período homólogo, justificada com paragens programadas para manutenção em unidades de produção no Brasil e diminuição das margens de refinação.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera adianta que o resultado ajustado a custo de substituição (RCA) antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (EBITDA) foi de 669 milhões de euros, menos 29% que no período homólogo de 2024.

Este resultado resulta da "diminuição nos resultados das duas principais áreas de negócio da Galp", ou seja, o 'upstream' (exploração e produção) no Brasil e o industrial e midstream, que inclui a refinação.