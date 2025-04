Lucros do Santander Totta descem 8,7% para 268,8 milhões de euros no 1.º trimestre

O Santander Totta teve lucros de 268,8 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 8,7% face aos primeiros três meses de 2024, disse esta quarta-feira o banco em comunicado.

Entre janeiro e março, a margem financeira (a diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) caiu 19,6% para 354,2 milhões de euros, num momento de redução gradual dos juros acompanhando a queda das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE).

O Santander Totta pertence ao grupo bancário espanhol Santander. O grupo financeiro divulgou esta quarta-feira que teve lucros de 3.402 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 19% comparando com o mesmo período de 2024.